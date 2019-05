LGBTTTI va por educación y contra crímenes de odio

Luego que el Congreso del Estado legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, organizaciones de la comunidad LGBTTTI, anunciaron que buscarán promover iniciativas para tipificar o establecer una nueva figura contra los crímenes de odio; en el feminicidio, incorporar a las mujeres trans; y reformar la Ley de Educación estatal, como se hizo en la legislación federal educativa, para que haya educación integral sobre la diversidad sexual.

En rueda de prensa en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los activistas expresaron que San Luis Potosí no ha sido ajeno a ese tipo de agresiones, pues en años recientes se suscitó el caso de un joven gay agredido por taxistas al salir de un antro.

Al respecto, Paul Ibarra Collazo, director de la Red Diversificadores Sociales A.C., añadió que el acoso escolar por homofobia es otro de los temas pendientes a plantear, pues dicha problemática cobra la vida "de muchas personas" dado que las víctimas se suicidan.

"Una gran parte de la comunidad LGBTTTI no termina siquiera la preparatoria, y no porque no quiera (...) Sino por el acoso sufrido (...)".