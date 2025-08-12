Líderes empresariales "sólo opinan tonterías": Gallardo

"Es una tontería" lo que dice la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el sentido de que la obra pública se contrajo 32 por ciento, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

También sostuvo, como ejemplo, que desde la Coparmex siempre han tratado de demeritar lo que hace el gobierno local, lo que hace la federación y lo que hacen los mismos empresarios, aseguró.

"Siempre, estos personajes han tratado de tener protagonismo puro y lo único que hacen es echarse más gente de su mismo gremio encima", señaló en entrevista.

Gallardo Cardona agregó que para los líderes empresariales pareciera que todos los días son los peores días del mundo, y "viven en un mundo de cristal, muy chiquito, donde sólo opinan tonterías", atajó.

