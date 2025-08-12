logo pulso
SLP

Líderes empresariales "sólo opinan tonterías": Gallardo

"Viven en un mundo de cristal, muy chiquito", dijo el gobernador

Por Martín Rodríguez

Agosto 12, 2025 02:34 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: FB

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: FB

"Es una tontería" lo que dice la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el sentido de que la obra pública se contrajo 32 por ciento, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

También sostuvo, como ejemplo, que desde la Coparmex siempre han tratado de demeritar lo que hace el gobierno local, lo que hace la federación y lo que hacen los mismos empresarios, aseguró.

"Siempre, estos personajes han tratado de tener protagonismo puro y lo único que hacen es echarse más gente de su mismo gremio encima", señaló en entrevista.

Gallardo Cardona agregó que para los líderes empresariales pareciera que todos los días son los peores días del mundo, y "viven en un mundo de cristal, muy chiquito, donde sólo opinan tonterías", atajó. 

Líderes empresariales "sólo opinan tonterías": Gallardo
