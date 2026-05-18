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Limitarían el uso de celulares en escuelas

Por Samuel Moreno

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Limitarían el uso de celulares en escuelas

El uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de las escuelas de nivel básico podría quedar limitado en San Luis Potosí, luego de que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para prohibirlos en planteles de primaria y regular su utilización en secundarias.

La propuesta plantea reformar el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de que las autoridades educativas establezcan lineamientos específicos para el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar, argumentando que el uso excesivo de estas herramientas ha comenzado a generar afectaciones en la salud mental, social y educativa de niñas, niños y adolescentes.

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