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Limpian y rehabilitan la Glorieta Juárez; repondrán pieza faltante

Trabajos forman parte del programa Capital al 100

Por Redacción

Marzo 23, 2026 08:41 p.m.
A
Limpian y rehabilitan la Glorieta Juárez; repondrán pieza faltante

El Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en la Glorieta Juárez como parte del programa Capital al 100, con el objetivo de mejorar las condiciones de este punto de alta circulación.

De acuerdo con la autoridad municipal, la intervención incluyó limpieza general del área para recuperar la imagen urbana en una zona por la que transitan diariamente miles de personas.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que en los próximos días se reinstalará el número faltante en el monumento central, como parte de las acciones de conservación del espacio.

Las labores forman parte de la jornada 516 del programa municipal, que contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad para mantenimiento de espacios públicos.

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