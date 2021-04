"Linchamientos son cada vez más frecuentes porque tenemos una policía ocupada en la recaudación de moches"

"En los últimos años los ciudadanos son quienes arrestan en flagrancia a delincuentes porque la policía está ausente no sólo de noche sino también en el día, en mi gobierno no habrá pretextos para que las calles no sean recorridas por la Guardia Civil y la Guardia Nacional, para que las familias, pero en especial las mujeres vivan sin miedo".

Anunció lo anterior Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" al gobierno del Estado durante su campaña, añadiendo que la indolencia de esta administración estatal ha sido tal, que son las y los vecinos quienes arriesgan su vida para hacerse justicia por su propia mano.

"Los linchamientos civiles son cada vez más frecuentes porque tenemos una policía ocupada en la recaudación de moches más que en la vigilancia y la protección ciudadana, nosotros vamos a cambiar este problema, reformaremos a la policía en una Guardia Civil y la tendremos en las calles, al servicio de la comunidad y no deteniendo borrachitos para bajarles su quincena", aseguró.

Gallardo anunció la profesionalización e inclusión de más policías mujeres a la Guardia Civil que tengan presencia en espacios públicos para inhibir el acoso, pero también para enfrentar la violencia doméstica. "Haremos que el Instituto de las Mujeres tenga una participación más decisiva en la promoción de los derechos de este sector de la sociedad para prevenir, denunciar y erradicar la violencia de género con todo el impulso de nuestro gobierno".