Línea de las Mujeres de Pozos atiende casos de divorcio y pensiones

En su primera semana de operación, la Línea de las Mujeres de Villa de Pozos registró ocho casos relacionados principalmente con trámites de divorcio y gestión de pensiones alimenticias, informó la Instancia Municipal de la Mujer.

La dependencia aclaró que no se trata de una línea de emergencias, sino de un servicio de apoyo para la gestión de trámites que fortalezcan la defensa de los derechos de las mujeres. La atención se brinda vía telefónica y por WhatsApp, orientando sobre requisitos y documentos necesarios.

El objetivo es optimizar el tiempo de las mujeres para acceder a servicios institucionales, conciliando con sus actividades laborales y de cuidado familiar.

El personal de la Instancia recibe capacitación constante por parte de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva estatal, la CEDH, Servicios de Salud y asociaciones civiles como Otra Oportunidad A.C.

Además, la Instancia participa semanalmente en la Mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, lo que permite una vinculación interinstitucional con los tres niveles de gobierno para atender las causas de la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres.

