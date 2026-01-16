Listo SL para aplicación de inversión de la GM

Luego de que la empresa General Motors Company anunció una inversión de mil millones de pesos para la ampliación de sus operaciones en México y en particular en las líneas de ensamble y que no se ha detallado en qué áreas aplicará el recurso de gasto privado, el secretario Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, dijo que San Luis Potosí, está listo para la aplicación de perspectiva en la ampliación de la actividad a corto plazo.

Según la publicación del Clúster Industrial, la compañía estadounidense, vendió 198 mil 153 unidades a lo largo de 2025, además de consolidarse con un 12.2 por ciento y un crecimiento de 11.2 por ciento anual por las ventas de diciembre.

Hasta ahora se desconoce la forma en que será reestructurado el monto de inversión, pero implica la ampliación de la línea de producción.

La bonanza comercial impactó directamente en GM y en Buick. El mayor crecimiento se ubica en los vehículos tipo suv, la Suburban, Tahoe y Yukon. El impacto positivo incluye Cadillac Escalade, Cadillac Escalade IQ/IQL y GMC Hummer EV y Chevrolet Montana.

Aseguró González Martínez que el anuncio favorece a San Luis Potosí para la llegada y consolidación de proyectos productivos y fortalece la cadena productiva regional, pero además hará crecer las fuentes de empleo formal.