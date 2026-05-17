Llama C. Azuara a mantener limpio el Centro Histórico

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, exhortó a la ciudadanía a mantener limpias las áreas verdes y plazas del primer cuadro de la ciudad, al señalar que el problema de la basura en espacios públicos no recae únicamente en la autoridad, sino también en la falta de cultura ciudadana.

El funcionario afirmó que, aunque el Ayuntamiento mantiene labores permanentes de limpieza y mantenimiento en sitios como Tequisquiapan, la Calzada de Guadalupe, la Alameda y plazas del Centro Histórico, en muchas ocasiones los residuos son dejados por las propias personas aun cuando existen botes de basura cercanos.

"Me termino la nieve, el elote o lo que estoy comiendo y lo dejo en la banca. Hay veces que el bote de basura está a unos metros y está vacío", comentó Azuara, quien insistió en que se debe fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos.

El director de Servicios Municipales indicó que el Ayuntamiento continuará realizando trabajos de limpieza junto con el área de Ecología; sin embargo, reconoció que la capacidad operativa no es suficiente para atender por sí sola todos los puntos de la ciudad, por lo que pidió apoyo de la población para conservar en buen estado jardines y plazas.

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Asimismo, adelantó que, en coordinación con la Dirección de Comercio se implementará una campaña dirigida tanto a comerciantes como a visitantes del Centro Histórico para incentivar el manejo adecuado de residuos.

Azuara destacó que muchos comerciantes ya colaboran colocando sus propios botes de basura, aunque reiteró que el problema principal sigue siendo la conducta de quienes tiran desechos en la vía pública pese a contar con espacios para depositarlos.

También señaló que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en plazas y jardines, particularmente en Plaza de Armas, donde se trabaja en la recuperación de áreas verdes y colocación de pasto y plantas, por lo que pidió a la ciudadanía respetar temporalmente las zonas acordonadas para permitir la recuperación del césped.

Finalmente, aseguró que los parques y plazas son espacios para el disfrute de las familias potosinas, incluso para realizar actividades recreativas como días de campo, siempre y cuando los visitantes recojan la basura que generan y contribuyan a mantener limpios estos lugares.