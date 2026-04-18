Llama diputado a reconsiderar cancelación de vuelo a Atlanta

El diputado Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, llamó a reconsiderar la cancelación del vuelo San Luis Potosí–Atlanta durante mayo, al señalar que la medida impacta la conectividad y el desarrollo económico de la entidad.

Indicó que, de acuerdo con la información disponible, la decisión fue tomada de manera unilateral por Aeroméxico y ya fue notificada a Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operadora del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, sin que hasta ahora exista un comunicado oficial que explique las razones de la

suspensión.

El legislador sostuvo que la ruta, que inició operaciones en junio de 2025 con frecuencia diaria, ha mantenido un funcionamiento regular y representa una conexión directa con uno de los principales centros de enlace aéreo a nivel internacional, lo que fortalece el desarrollo económico, turístico e industrial de San Luis Potosí, así como de la región Bajío.

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En ese sentido, hizo un llamado a la aerolínea para valorar la necesidad de movilidad aérea en el estado y los beneficios que genera esta conexión, al advertir que su cancelación impacta en el ecosistema económico. Agregó que la suspensión de vuelos responde a ajustes que se han presentado en distintas aerolíneas, por lo que no es un hecho exclusivo de la entidad, aunque insistió en considerar sus efectos a nivel local.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, había anunciado que la suspensión se limitará, por ahora, al mes de mayo y que aún no se conocen las causas oficiales. Explicó que el incremento en el precio de los combustibles ha impactado a la industria aérea a nivel global, aunque señaló que la ruta ha mantenido demanda y se prevé que pueda reanudarse cuando las condiciones lo permitan; además, otros vuelos anunciados por Viva Aerobus y Volaris continúan en proceso.