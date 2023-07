Llama gobierno a sólo cobrar si se dota de agua

El secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, propuso que el organismo operador del agua, Interapas, individualice las tarifas y solamente cobre por los servicios que otorgue de manera efectiva.

Durante un evento este viernes para iniciar la entrega de cisternas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que al no surtir el organismo operador el líquido se esperaría que no enviaran el recibo de cobro.

“Porque nada más faltaría eso, que nos manden todavía el recibo pa´ cobrarnos agua ¿están de acuerdo? No, no deben de estar de acuerdo”, señaló luego de recibir un sí como respuesta por parte de las y los asistentes, “¿a poco están de acuerdo que les llegue el recibo? Los agarré dormidos hace rato”, dijo.

Al respecto José Guadalupe Torres explicó que el Interapas debería abstenerse de cobrar la tarifa correspondiente al agua potable, y solo enviar el recibo correspondiente por el saneamiento y el drenaje.

“Es un llamado a la justicia social, es un llamado de solidaridad con los potosinos, porque basta un simple ejercicio de lógica, donde si no se presta el servicio que se cobra, entonces el acto consecuente es que no se cobre, así de simple, si no se dota de agua, si no se entrega agua, entonces no se debe de cobrar el agua”, detalló.

En este sentido, al dejar de recibir agua proveniente de la presa El Realito por medio del acueducto que se construyó para ello, la administración estatal buscará las medidas legales para dejar de pagar por un servicio que ya no recibirá los próximos meses.