Llama Iglesia a orar por los venezolanos

La jerarquía de la Iglesia católica de San Luis Potosí, inició una campaña de oración por los habitantes de Venezuela, afectados por la breve intervención militar de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, dirigente de la nación acusado de narcotráfico.

Se trata de la primer campaña con esa orientación, en que la jerarquía católica potosina pide a los ciudadanos extender una oración por los habitantes de Venezuela, luego de que el ejército de Estados Unidos madrugó con un operativo que destruyó instalaciones militares, aeropuertos y puertos marítimos, como parte de una avanzada para detener a Nicolás Maduro, autoproclamado presidente reelecto en las votaciones de 2024.

Aunque la iglesia no profundiza en los sucesos, pide hacer una súplica para que se derrame la gracia en todo el territorio venezolano. También elabora un ruego para que a lo largo de la reorganización del estado en aquel país agobiado por la dictadura de más de 24 años, reinen la sensatez y la paz como parte de ese proceso.

En otro punto de su oración, pide que en todo ese trance, brillen la verdad y el alcance de la justicia. La campaña incluye manos en posición de oración y los colores típicos de la bandera de Venezuela, que ha permanecido vigente desde antes del golpe de estado a Carlos Andrés Pérez, el último presidente electo de manera democrática, por parte de Hugo Chávez y otros actores como el propio

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nicolás Maduro.