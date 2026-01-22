logo pulso
Llaman a comerciantes a refrendar sus licencias

Por Rolando Morales

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a comerciantes a refrendar sus licencias

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, hizo un llamado a los comerciantes de la capital para que regularicen su situación y cumplan con el refrendo de sus licencias de funcionamiento, al señalar que enero es el periodo en el que se invita a realizar este trámite de manera accesible y sin complicaciones.

Galindo explicó que, aunque el refrendo es una obligación legal, hay comerciantes que no están habituados a realizar el procedimiento, por lo que el Ayuntamiento ha optado por facilitar el proceso mediante la apertura de ventanillas y la implementación de módulos itinerantes en distintas zonas de la ciudad.

Indicó que estos módulos ya no se concentran únicamente en el Centro Histórico, sino que se trasladan a colonias y corredores comerciales de alta actividad, como la zona de Himalaya, con el objetivo de acercar el servicio a los negocios y reducir traslados.

El edil subrayó que el ejercicio del comercio implica ingresos y beneficios económicos, pero también responsabilidades ante el municipio, entre ellas contar con la licencia correspondiente. En ese sentido, insistió en que el refrendo no es opcional, sino una obligación para quienes desarrollan actividades comerciales en la capital.

Finalmente, reiteró que la estrategia busca incentivar la regularización mediante facilidades administrativas, sin dejar de lado el cumplimiento de la normatividad municipal.

