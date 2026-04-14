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Llaman a ediles a cuidar formas en materia electoral

Esto luego de que se exhibiera cómo en la alcaldía de Villa Juárez afiliaba e PRI

Por Rubén Pacheco

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a ediles a cuidar formas en materia electoral

Después que el PRI utilizó la sede oficial del ayuntamiento de Villa Juárez para actividades partidistas, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, conminó a los presidentes municipales a ser prudentes y cuidar las formas.

A pesar de que el uso de recursos públicos en materia electoral está prohibido desde hace más de 30 años, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) utilizó la alcaldía de Villa Juárez, para afiliar a empleados, entre otros, al secretario general de la presidencia municipal, Osvaldo Cruz Martínez.

El mandatario estatal remarcó que, si bien las y los alcaldes pertenecen a determinada fuerza política, toda actividad ajena a las funciones gubernamentales tiene que celebrarse en otro lugar, por ejemplo, en un salón. 

"No les decimos que nos vamos a enojar por eso, pero que cuiden las formas nada más; es cuidar formas", asumió el gobernador.

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En ese sentido, comentó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rentó desde hace 15 días un espacio del Centro de Negocios Potosí, a fin de llevar actividades partidarias este lunes. "Que le despisten poquito ¿no? O sea, hay momento para todo. Se puede hacer todo; pueden rentar un saloncito al lado (...) no nos vamos a meter a palacio de gobierno. Imagínate meternos al palacio a hacer un evento del Partido Verde", remató.

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