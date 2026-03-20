Llega a colonias de SLP asesoría notarial gratuita

El Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí, en continuidad con el enfoque social que ha venido fortaleciendo su Consejo Directivo presidido por el notario Juan Carlos Barrón Cerda, ofrecerá asesorías notariales gratuitas directamente en las colonias, acercando sus servicios a quienes más lo necesitan.

Y es que el notariado no debe limitarse a su función jurídica, sino también cumplir con su responsabilidad social, de acuerdo a la visión de su actual presidente.

Esta labor coincide y va de la mano con la visión social que ha venido promoviendo el Gobierno del Estado, encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona, que impulsa proyectos con un fuerte sentido de servicio para las y los potosinos y se alinea con la misión del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presidido por el notario Ricardo Vargas Navarro, que promueve un notariado "de territorio y no de escritorio", cercano a la gente y a sus necesidades.

Estas asesorías gratuitas se brindarán directamente en las colonias de las cuatro zonas del Estado, atendiendo especialmente a personas en situación vulnerable, quienes recibirán orientación clara y sencilla sobre la regularización de sus viviendas, los lineamientos para otorgar testamentos, así como la elaboración de la voluntad anticipada, documento en el que se deja por escrito cómo desean ser atendidas médicamente en caso de una enfermedad grave.

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Con el objetivo de ampliar la cobertura de este programa, el Colegio de Notarios de San Luis Potosí ofrecerá de manera permanente asesorías gratuitas los lunes de 4 a 6 pm en sus oficinas, lo que permite que cualquier persona pueda acudir y recibir orientación directa y personalizada.