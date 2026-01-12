logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Llenan depósitos comunitarios en 5 zonas rurales

Servicio municipal asegura el suministro de agua en localidades

Por Rolando Morales

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Llenan depósitos comunitarios en 5 zonas rurales

La Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno de la Capital informó que se ha realizado el llenado de depósitos comunitarios en al menos cinco zonas del municipio, donde el servicio regular no está garantizado o no opera el organismo Interapas.

Entre los puntos atendidos se encuentra la localidad de Los García, donde personal municipal abasteció la llamada pila redonda, utilizada por habitantes del sector para consumo doméstico.

En Joyas del Aguaje, Joya Azul y Joya Escondida, la dependencia surtió tinacos con capacidad aproximada de 5 mil litros cada uno, mientras que en Casablanca se rellenó un depósito mayor, de 10 

mil litros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El esquema de suministro alterno también se mantiene en Escalerillas y diversas comunidades rurales fuera del área de servicio de Interapas. De acuerdo con la información oficial, los viajes de pipas son semanales y no tienen costo para las y los usuarios.

La dependencia afirmó que mantiene comunicación con representantes vecinales para programar los llenados y evitar desabasto, con el fin de cubrir la demanda en poblaciones sin infraestructura de distribución directa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.