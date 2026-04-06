Llevará el SAT sus servicios a los municipios

Se abre una nueva ventana de oportunidad para quienes no alcanzaron a tramitar firma electrónica o la homoclave de contribuyente, porque en mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibirá trámites sin cita en cabeceras municipales de las cuatro zonas del Estado, informó Edgar González Cancino, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente.

En la Huasteca, la alcaldía de Tamuín ya comprometió un espacio en una fecha por determinar durante mayo, para recibir al personal del SAT y permitir que los contribuyentes de los alrededores acudan a realizar los trámites que aún están pendientes.

En la Zona Centro, habrá una fecha a determinar para el municipio de Ahualulco, a donde podrán acudir contribuyentes de Moctezuma, Charcas, Venado y Mexquitic de Carmona.

Hay otro compromiso para mayo con funcionarios del SAT en el municipio de Villa Hidalgo, y Guadalcázar también pidió la apertura de una fecha.

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