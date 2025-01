Ahijados tunden al "Padrino" en redes por cobros vehiculares

El cobro adicional de poco más de 700 pesos por la renovación de la tarjeta de circulación, sumado a los pagos por los distintos conceptos en el control vehicular, ha generado malestar en redes sociales, incluidos, los perfiles oficiales del gobernador Ricardo Gallardo.

Este incremento, que eleva el costo total a 2 mil 240 pesos es general y ha sido señalado como una estrategia para financiar gastos relacionados con los eventos gratuitos organizados por el Gobierno del Estado.

Entre las decenas de comentarios, un usuario expresó: "Pero la gente sigue apoyando... no es ingenuidad, es estupidez, conformismo y valemadrismo... seguramente les pidieron una foto con su artista favorito y les hacen un descuento, no me imagino otra cosa".

La polémica surgió luego de que el mandatario estatal publicará en su cuenta oficial de Facebook que San Luis Potosí era "el único estado del país donde no se cobra la tenencia vehicular".

En la publicación, el gobernador expresó: "Ahijadxs, esta es la realidad: somos el único estado en el país en NO tener tenencia; las placas y licencias son gratuitas."

Incluso, acusó a la "maldita herencia" de una campaña negra para engañar a la ciudadanía.

No obstante, la publicación fue eliminada poco después, tras la lluvia de críticas y ser señalada como información incorrecta, pues de cualquier manera, en el cobro se añadió, además del "canje anual", la "renovación de la tarjeta de circulación" y un alza en "asistencia social", dando un total de 2 mil 240 pesos.

Imagen de la publicación retirada del Facebook de Ricardo Gallardo

Según la Organización Ciudadanos Observando, San Luis Potosí forma parte de los 15 estados que no cobran tenencia vehicular, junto con Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Zacatecas, entre otros.

Sin embargo, el aumento en los costos por contar con un vehículo ha generado interrogantes sobre su impacto en la economía de las familias potosinas.