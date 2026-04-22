Lluvia arrastra lodo a Villalón y Romero

El colapso de una alcantarilla en el cruce de Coronel Romero y Urbano Villalón, al sur poniente de la capital potosina, dejó la vialidad cubierta de lodo, basura y escombros la tarde de este lunes, tras las lluvias intensas registradas en la ciudad.

A la altura de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el agua arrastró llantas, piedras, tierra y desechos que terminaron por saturar el sistema de drenaje. Esta acumulación, sumada a la intensidad de las precipitaciones, habría provocado el taponamiento de la red pluvial y el posterior colapso de la alcantarilla, evidenciando nuevamente los efectos de la basura en la vía pública y la falta de capacidad del sistema ante lluvias fuertes.

El desbordamiento generó afectaciones a la circulación vehicular y riesgos para peatones, debido a la presencia de lodo y objetos sobre la carpeta asfáltica. En respuesta, personal municipal desplegó labores de limpieza, retiro de materiales y supervisión en la zona para restablecer condiciones seguras.

El Gobierno de la Capital informó que tan solo en el área de Urbano Villalón se extrajeron más de 28 toneladas de basura, con previsión de retirar al menos siete toneladas adicionales.

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Este hecho formó parte de un operativo más amplio implementado en San Luis Potosí tras las lluvias de la noche del lunes, que incluyó al menos 11 intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones fueron coordinadas entre Protección Civil Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Servicios Municipales, Obras Públicas y Gestión Ecológica, con el objetivo de atender afectaciones y prevenir riesgos.

Entre otras incidencias, se reportó el rescate de cuatro personas atrapadas en vehículos en el desnivel de Plaza San Luis, además de la caída de dos árboles, en Goytortúa y Salvador Nava, y en privada de Bolívar, un poste derribado en Rocha Cordero a la altura de Sierra Leona, y daños en cableado en el Centro Histórico.