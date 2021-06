Lluvias inundaron varias colonias

Las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días en la Capital han causado encharcamientos y cierre momentáneo de algunas vialidades, sin embargo, no se han registrado daños mayores, de acuerdo con los reportes atendidos por la Dirección de Protección Civil Municipal, que continúa en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

La dependencia señaló que gracias al sistema de monitoreo se pudo dar respuesta inmediata, además de que las labores preventivas por parte de la Dirección de Servicios Municipales, como la limpieza de colectores y alcantarillas, evitaron inundaciones o cierres prolongados de vialidades.

Además, provocó cierre de vialidades como el bulevar-río Santiago que se encuentra cerrado a la circulación, al igual que el bulevar-río Españita, donde personal estuvo removiendo toneladas de lodo y basura arrastrada por la corriente durante la madrugada y las primeras horas de este viernes.

De manera oficial, la Dirección de Protección Civil informó que se atendieron afectaciones en las colonias Los Silos, Valle de las Recuas y Calle 24, calle a nivel de banqueta y en algunos puntos el agua ingresó a cocheras.

Igualmente, en las calles Gómez Madrazo, Acceso 11, Privada del Umbral y Las Camelias 125, en la colonia Cielo Claro, se registraron inundaciones menores, las cuales fueron atendidas con equipos de bombeo para desalojar el exceso de agua.

Por otra parte, se atendió la caída de un árbol frente a calle Asturias No. 230, fraccionamiento Gálvez, mientras que en Basalenque No. 375, colonia Virreyes, se atendió una inundación afectación menor en una casa hogar de niños, donde se apoyó para sacar el agua que ingresó, pero no se registraron lesionados ni daños materiales en el lugar.

Se informó que se mantendrán en alerta ante la posibilidad de que se registren nuevas lluvias de regular intensidad en los próximos días, y recomendó a la población tomar las precauciones debidas, especialmente evitar el ingreso a vialidades en caso de inundaciones, especialmente en lo que respecta al bulevar Río Santiago.