"Lo que se encontró ya se denunció", asegura alcalde de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció ante medios de comunicación que tras haber interpuesto tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, contra la administración encabezada por Xavier Nava Palacios, ya no se tiene pensado interponer alguna más por irregularidades o presunta corrupción.

"Estamos concentrados en trabajar, mirar hacia adelante, lo que ya se encontró ya se denunció, también ante la contraloría ya se denunciaron las cosas", precisó Galindo Ceballos.

Las tres denuncias interpuestas ante la FGE, corresponden a dos por presunta contratación de aviadores por parte de la administración pasada, en la que se contabilizó un monto cercano a los 36 millones de pesos de daño patrimonial por la contratación de al menos 60 trabajadores que no acudían a realizar labores, pero que sí cobraban nómina, es decir, presuntamente eran aviadores.

Mientras que la tercera denuncia corresponde a la contratación de 50 mil luminarias que realizó la administración pasada, ya que pese a que se instalaron dichas luminarias, el Ayuntamiento no logró encontrar más de cinco mil luminarias viejas que fueron sustituidas, es decir, que no se conoce el paradero de las mismas, si fueron vendidas o donadas, debido a que no hay un acta de desintegración de ese patrimonio municipal.

Pese a que las denuncias fueron aceptadas por la Fiscalía y se han ido integrando las carpetas con evidencias, el edil capitalino, dijo que debido a la secrecía de las investigaciones no se pueden dar mayores detalles, más que "van bien a este momento".