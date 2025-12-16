logo pulso
Localizan y rescatan a 10 excursionistas, informa CEPC

Estaban extraviados en las inmediaciones del Pico de Orizaba, entre Veracruz y Puebla

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan y rescatan a 10 excursionistas, informa CEPC

Mediante un comunicado oficial, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí, informó que se logró la localización y rescate de 10 ciudadanos potosinos que se habrían extraviado durante una excursión en el Pico de Orizaba, gracias a la coordinación con autoridades de Veracruz y Puebla.

De acuerdo con el boletín, tras recibirse el reporte de la desaparición, el director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, estableció comunicación inmediata con Protección Civil de Veracruz y Puebla para solicitar apoyo y activar los protocolos de búsqueda y rescate.

La CEPC señaló que, durante las labores, se mantuvo comunicación indirecta con las personas extraviadas a través de sus familiares, lo que permitió confirmar que el grupo pudo resguardarse en una cueva durante la noche, mientras continuaban las tareas de localización.

En el comunicado, Ordaz Flores expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por las autoridades de Veracruz y Puebla para la recuperación del grupo.

La dependencia estatal indicó que se mantiene el monitoreo del estado de salud de los excursionistas, mientras concluyen su descenso y su traslado de regreso a San Luis Potosí, según lo informado oficialmente.

