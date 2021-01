Lógica de Gobierno federal es vacunar primero a los políticos, dice la Arquidiócesis

La denuncia de médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se deriva de la lógica del pensamiento de la Administración Pública en México de que los funcionarios tienen prioridad sobre cualquier mexicano hasta para aplicarse la vacuna del coronavirus COVID-19, aseguró el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.

Advirtió que esa falta de calidad humana se refleja, por ejemplo, en el pronunciamiento de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien presume que las muertes de los contagiados de coronavirus COVID-19 le vienen como anillo al dedo a la 4t.

Explicó que por los hechos que derivaron en la denuncia del personal de salud, está claro que al Gobierno Federal actual poco le importa que los médicos y personal de enfermería estén perdiendo la vida en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Aquí y de acuerdo a la lógica del Gobierno Federal actual, los primeros que se tienen que vacunar son los políticos, y es una condición triste, pero así está sucediendo.

Dijo que la iglesia debe advertir que no nos podemos atener a la esperanza de que llegue la vacuna, porque no se sabe cuánto va a tardar y por ello es necesario recordar que si el Gobierno Federal actual lleva ese ritmo de distribución de la vacuna, probablemente a la mayoría de los mexicanos les toque más o menos en el año 2080.

"A lo que estamos llamados es a tomar todas las medidas de prevención, de saneamiento, de distanciamiento y de uso de dispositivos tales como el cubrebocas, evitar contactos de demasiada proximidad, evitar reuniones y tumultos, y hacer todo lo necesario para evitar el contacto con el virus, y esa será la vacuna principal".

Explicó que una fecha próxima de llegada de la vacuna a todos, no tiene palabra, y tampoco se sabe si en realidad llegará a tiempo y por lo tanto es muy importante cuidarse.

"No estamos en España no estamos en Italia, no estamos en Alemania, donde los gobernantes se toman muy en serio la salud de los mexicanos y por lo menos, por lo que se refiere al Gobierno Federal, aquí no sucede", dijo.