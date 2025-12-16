Los trabajadores pueden denunciar incumplimiento de la "Ley Silla": STyPS

Independientemente de las inspecciones que se realicen, las y los trabajadores, pueden denunciar el incumplimiento de la "ley silla", advirtió Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

"La Secretaría del Trabajo federal abrió una página donde todo mundo puede hacer llegar su inconformidad, su demanda a esta página y nos las turnan a San Luis", complementó al exponer que todo incumplimiento generará la imposición de diferentes sanciones.

En entrevista, adujo que se privilegian las conciliaciones entre patrones y empleados, sin embargo, cuando no es posible procede la aplicación de multas, las cuales en caso de no acatarse pueden generar el cierre de las empresas. Enfatizó que la mayoría de las compañías que deben acatar la norma corresponden a los rubros metalúrgico y acerero, en tanto las pequeñas y medianas empresas "está más complicado y no vienen incluidas", añadió.

El funcionario estatal matizó que, si bien algunos sectores productivos no están sujetos a la disposición laboral, ciertas compañías ya se prepararon para la entrada en vigor, por lo cual, adquirieron sillas.

"Estuvimos concientizando precisamente a los empresarios, que, de acuerdo a la ley, tendrán que cumplir con esta disposición de la propia ley, valga la redundancia. Naturalmente a todos se les dijo (...) que era para aplicarse, a partir de ayer domingo, pero como fue día inhábil se aplica a partir de hoy lunes", remató.