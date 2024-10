Autoridad afecta a las víctimas de feminicidio

Colectivos de madres de víctimas de feminicidio demandaron a las autoridades estatales que se juzguen los casos con perspectiva de género y se implementen mecanismos efectivos de protección y seguridad.

Señalaron que la impunidad persiste, mientras que las autoridades continúan reproduciendo narrativas indignantes y revictimizantes, actuando de manera negligente, omisa y violenta.

“Colocar a las víctimas en el centro de los procesos judiciales requiere un compromiso profundo con la dignidad humana. Es también un deber que el Estado debe respetar y proteger”, afirmaron las madres, tras oficializarse la liberación del asesino de la joven Guadalupe Viramontes.

“No es un favor ni una opción, es una obligación del Estado garantizar justicia, utilizando todos los recursos disponibles”, puntualizaron.

También denunciaron que, en muchos casos, las autoridades prefieren clasificar los feminicidios como homicidios, cerrando los casos bajo la narrativa de que se trata de crímenes del narcotráfico. Exhortaron a la Fiscalía General del Estado a actuar con la debida diligencia reforzada, con perspectiva de género y respeto a las víctimas indirectas. “Que no simulen, que no nos vean como un trámite. Que escuchen y asuman la responsabilidad de su trabajo.”

Así mismo, hicieron un llamado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y al Poder Judicial para que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de las familias afectadas. “Si no están dispuestos a comprometerse, que cedan el lugar a quienes sí lo hagan. No jueguen a cumplir, háganlo de verdad. No pasen por encima de la verdad, la memoria ni la justicia. A la sociedad, a las mujeres, a quienes maternan: ¡esta lucha también es suya!”, mencionó la madre de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en 2012.