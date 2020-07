Luchan por cerrar plazas, paseantes por utilizarlas

Sigue la lucha entre autoridades y ciudadanos por fomentar el respeto a la sana distancia, sin embargo, pareciera que ganan los ciudadanos mal portados quienes insisten en continuar utilizando las bancas de plazas públicas para socializar sin importar los contagios de Covid-19.

El director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, señaló que seguirán con la colocación de cintas delimitadoras en las bancas de las plazas mientras el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo.

"Queremos disminuir esto lo más que se pueda, por eso acordonamos algunas bancas y espacios públicos para que la gente haga lo que tiene que hacer al centro y se retire", señaló.

Reiteró que lo que se trata es cortar la cadena de contagios, que en los últimos días en la capital potosina se mantiene al alza, sin embargo, insistió en que es responsabilidad de los ciudadanos atender los llamados de la autoridad y respetar las normas que se han fijado, "como no salir, no hacer reuniones y sobre todo, no ande en la calle si no es necesario".