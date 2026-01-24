Luis Fernando Lárraga presidirá la Canadevi en marzo

Luis Fernando Lárraga, será el próximo presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

El nuevo dirigente empresarial tomará posesión del cargo en marzo próximo y será el sucesor de Carlos Torres Ocejo.

El próximo presidente empresarial, tomará posesión por tratarse de un cargo para el que compite de manera que no tendrá oponente, sino que será una candidatura única.

El organismo empresarial es el responsable de la construcción de vivienda y el promotor.

Según los términos, Lárraga va en la planilla como unidad, es decir, no será necesario proponer otras planillas o candidatos.

Al nuevo dirigente empresarial le corresponderá la realidad de la incursión del Infonavit como constructor, lo que no hacía desde los gobiernos panistas por considerar que es inviable que el estado edifique casa.