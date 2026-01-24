logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Luis Fernando Lárraga presidirá la Canadevi en marzo

Por Martín Rodríguez

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A

Luis Fernando Lárraga, será el próximo presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

El nuevo dirigente empresarial tomará posesión del cargo en marzo próximo y será el sucesor de Carlos Torres Ocejo. 

El próximo presidente empresarial, tomará posesión por tratarse de un cargo para el que compite de manera que no tendrá oponente, sino que será una candidatura única.

El organismo empresarial es el responsable de la construcción de vivienda y el promotor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según los términos, Lárraga va en la planilla como unidad, es decir, no será necesario proponer otras planillas o candidatos.

Al nuevo dirigente empresarial le corresponderá la realidad de la incursión del Infonavit como constructor, lo que no hacía desde los gobiernos panistas por considerar que es inviable que el estado edifique casa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Alertan por frío, vientos fuertes y posibles heladas en SLP
    Alertan por frío, vientos fuertes y posibles heladas en SLP

    Alertan por frío, vientos fuertes y posibles heladas en SLP

    SLP

    Redacción

    El descenso más drástico llegará el lunes

    Condenan a cinco por armas en SLP
    Condenan a cinco por armas en SLP

    Condenan a cinco por armas en SLP

    SLP

    Redacción

    Cinco personas recibieron penas de hasta nueve años de prisión.

    Atienden falla de alumbrado en Villa Magna
    Atienden falla de alumbrado en Villa Magna

    Atienden falla de alumbrado en Villa Magna

    SLP

    Redacción

    Accidente dañó transformador y dejó sin luz la zona.

    UPSLP abrirá carreras semipresenciales
    UPSLP abrirá carreras semipresenciales

    UPSLP abrirá carreras semipresenciales

    SLP

    Redacción

    La Universidad Politécnica ofrecerá ingenierías y licenciaturas semipresenciales