Madres protestan en el CBTis 131

Madres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 131), ubicado en la calle Italia de la colonia Providencia, se manifestaron al exterior del plantel para denunciar una serie de presuntas irregularidades y abusos por parte de la directiva y algunos docentes de la institución.

Madres protestan irregularidades y acoso en CBTIS 131

De acuerdo con las dos madres inconformes, los problemas comenzaron hace aproximadamente tres años, tras la llegada del actual director, periodo en el que aseguran se han presentado diversas situaciones que han afectado a los estudiantes.

Entre los señalamientos, mencionaron que después del 8 de marzo de 2023, algunas alumnas denunciaron haber sido víctimas de presunto acoso sexual por parte de profesores y estudiantes. Incluso, afirmaron que uno de los docentes señalados llegó a estar en prisión debido a estas acusaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Altercado con arma blanca y respuesta de la directiva

Las madres de familia también acusaron al director de no atender sus demandas, señalando que ha mostrado una actitud autoritaria y evasiva ante las peticiones realizadas tanto por estudiantes como por padres de familia.

Sin embargo, el hecho que nuevamente encendió las alarmas entre la comunidad escolar fue un presunto altercado entre dos estudiantes al interior del plantel en el que, según versiones de alumnos y madres de familia, se habría utilizado un arma blanca.

Las manifestantes aseguraron que la directiva intentó ocultar lo ocurrido, pese a que, afirman, uno de los estudiantes resultó herido y que incluso la Policía Municipal acudió al lugar el día de los hechos.

Asimismo, denunciaron otros casos que consideran irregulares, como el señalamiento contra un alumno por presunta violencia hacia una compañera.