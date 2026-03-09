Madres protestan en CBTIS 131 por irregularidades y abusos

Madres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 131), ubicado en la calle Italia de la colonia Providencia, se manifestaron la tarde de este lunes al exterior del plantel para denunciar una serie de presuntas irregularidades y abusos por parte de la directiva y algunos docentes de la institución.

De acuerdo con las dos madres inconformes, los problemas comenzaron hace aproximadamente tres años, tras la llegada del actual director, periodo en el que aseguran se han presentado diversas situaciones que han afectado a los estudiantes.

Entre los señalamientos, mencionaron que después del 8 de marzo de 2023, algunas alumnas denunciaron haber sido víctimas de presunto acoso sexual por parte de profesores y estudiantes. Incluso, afirmaron que uno de los docentes señalados llegó a estar en prisión debido a estas acusaciones.

Las madres de familia también acusaron al director de no atender sus demandas, señalando que ha mostrado una actitud autoritaria y evasiva ante las peticiones realizadas tanto por estudiantes como por padres de familia.

Sin embargo, el hecho que nuevamente encendió las alarmas entre la comunidad escolar fue un presunto altercado entre dos estudiantes al interior del plantel en el que, según versiones de alumnos y madres de familia, se habría utilizado un arma blanca.

Las manifestantes aseguraron que la directiva intentó ocultar lo ocurrido, pese a que, afirman, uno de los estudiantes resultó herido y que incluso la Policía Municipal acudió al lugar el día de los hechos.

Asimismo, denunciaron otros casos que consideran irregulares, como el señalamiento contra un alumno por presunta violencia hacia una compañera, situación que aseguran fue llevada directamente ante la Fiscalía, lo que, en su opinión, vulneró los derechos del estudiante.

A esto se suma que, según las denunciantes, un docente se habría burlado de la condición de un alumno que requiere medicamento controlado.

"El director nos amordaza sin darnos derecho a réplica sobre ningún tema. Es muy difícil que nos otorgue una cita para dialogar. Además, las cuotas que se imponen son excesivas y existe obligatoriedad para adquirir libros de determinadas editoriales, lo que representa un gasto considerable para los padres de familia. Incluso se amenaza a los alumnos con bajarles puntos si no los compran", expresaron.