logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Maestros se manifiestan y exigen homologación

Los manigestantes captaron la atención de la presidenta

Por Rubén Pacheco

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Maestros se manifiestan y exigen homologación

En la participación de Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la inauguración este sábado de la primera etapa del campus potosino de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), docentes de Telesecundaria exigieron el cumplimiento de la homologación salarial, prometida desde el año pasado.

Un pequeño grupo de profesores lanzó consignas al funcionario federal, a fin de evidenciar el pendiente económico existente con la comunidad de dicho subsistema educativo en San Luis Potosí.

Aunque se encontraban en medio de los servidores de la nación y personal de ayundantía del Gobierno del Estado, gritaron continuamente "¡Homologación! ¡Homologación! ¡Homologación!" y "¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria!" para que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se diera cuenta de la petición.

La manifestación tuvo éxito, porque cuando la mandataria nacional tomó la palabra respondió a los inconformes al asegurar que próximamente sostendrá una reunión con Delgado Carrillo y el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de generar acuerdos para la federalización del esquema educativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la última visita de 2025 en septiembre pasado, Sheinbaum Pardo prometió que para este año habría apoyo del gobierno federal para cubrir adeudos existentes con los docentes potosinos, sin embargo, no definió plazos específicos.

Recientemente, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que debido a los "excesos del pasado", el estado paga 7 millones 600 mil pesos mensuales a 60 docentes jubilados de ese subsistema.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP
    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP

    Inaugura Sheinbaum la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

    SLP

    Redacción

    Se trata de la primera etapa de la institución que ofrece carreras innovadoras y gratuitas

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias
    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Falta de instalación de un Simpinna deja a los municipios sin marco claro para actuar ante casos de violencia y otros

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas
    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Trasvasará el agua de la presa El Peaje a la planta de Los Filtros

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP
    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Esto, ante la negativa de la institución a someterse a procesos de fiscalización local