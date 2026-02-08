Maestros se manifiestan y exigen homologación

En la participación de Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la inauguración este sábado de la primera etapa del campus potosino de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), docentes de Telesecundaria exigieron el cumplimiento de la homologación salarial, prometida desde el año pasado.

Un pequeño grupo de profesores lanzó consignas al funcionario federal, a fin de evidenciar el pendiente económico existente con la comunidad de dicho subsistema educativo en San Luis Potosí.

Aunque se encontraban en medio de los servidores de la nación y personal de ayundantía del Gobierno del Estado, gritaron continuamente "¡Homologación! ¡Homologación! ¡Homologación!" y "¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria!" para que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se diera cuenta de la petición.

La manifestación tuvo éxito, porque cuando la mandataria nacional tomó la palabra respondió a los inconformes al asegurar que próximamente sostendrá una reunión con Delgado Carrillo y el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de generar acuerdos para la federalización del esquema educativo.

En la última visita de 2025 en septiembre pasado, Sheinbaum Pardo prometió que para este año habría apoyo del gobierno federal para cubrir adeudos existentes con los docentes potosinos, sin embargo, no definió plazos específicos.

Recientemente, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que debido a los "excesos del pasado", el estado paga 7 millones 600 mil pesos mensuales a 60 docentes jubilados de ese subsistema.