Amparos impiden dar mantenimiento a parque de Morales

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el mantenimiento del Parque Morales se encuentra en pausa debido a los diversos amparos que se mantienen activos con respecto a las obras impulsadas por el Gobierno del Estado.

“Desafortunadamente, hay amparos y juicios que no los interpuso el Ayuntamiento, tiene un poco congelado lo que esté pasando en Morales”, así lo expresó el edil capitalino.

Asimismo, informó que buscará establecer un diálogo con la administración estatal a fin de que se permita realizar la intervención relacionada con los trabajos de mantenimiento dentro del área del parque de Morales.

“Voy a buscar al Gobierno del Estado, para entrar al mantenimiento porque no hemos podido hacer eso y que no sufra el parque. Si hay o no hay obra, eso es otra cosa, lo fundamental es cuidar la reserva ecológica que tenemos”, concluyó el alcalde de la capital potosina.

Desde finales del 2024, el juzgado de primero de distrito ordenó una suspensión definitiva al proyecto de rehabilitación impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), por lo que concedió un fallo favorable a la organización impulsora del amparo, Cambio de Ruta,