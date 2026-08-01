Mantiene INE sin ruta actos anticipados de campaña

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El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene sin una ruta de actuación definida los casos relacionados con presuntos actos anticipados de campaña, debido a que el Consejo General aún no ha emitido los lineamientos que deberán aplicar en esta materia, informó Patricia Santos Quevedo, encargada del despacho de la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí.

Ante la falta de estas reglas, explicó que los órganos electorales locales únicamente pueden esperar la determinación del Consejo General para posteriormente implementar las disposiciones correspondientes. Mientras tanto, las denuncias que lleguen a presentarse deberán seguir el procedimiento establecido y ser atendidas por las autoridades jurisdiccionales competentes.

Santos Quevedo señaló que las juntas locales y distritales del INE no cuentan con facultades para establecer criterios propios, ya que su función se limita a aplicar los acuerdos aprobados por la autoridad electoral nacional. Añadió que el Instituto analiza cada queja para definir si corresponde al ámbito federal o local.

Cuando los señalamientos involucran cargos locales, indicó, el expediente es remitido al Organismo Público Local Electoral para su integración y posterior envío al tribunal electoral, instancia que determina si existió alguna vulneración a la normativa.

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Esta situación ocurre luego de que el Consejo General del INE rechazó emitir una regulación sobre campañas adelantadas, decisión que el consejero Martín Faz Mora consideró un retroceso.

En el caso de San Luis Potosí, la encargada del despacho confirmó que hasta ahora existe una sola queja formal por presuntos actos anticipados de campaña. El recurso fue presentado por el partido Somos México contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ya fue turnado a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, donde se encuentra a la espera de una determinación.