Mantiene V. de Pozos "gastos simbólicos" en su presupuesto 2026

El Presupuesto de Egresos 2026 de Villa de Pozos, pone en evidencia una constante en su diseño financiero; la utilización recurrente de partidas con montos simbólicos en una amplia gama de conceptos, dentro de un gasto total autorizado por 848 millones 88 mil pesos para el próximo ejercicio fiscal.

En el desglose por objeto del gasto, decenas de rubros, que van desde haberes, compensaciones, estímulos, arrendamientos financieros, servicios profesionales, viáticos en el extranjero, donativos, subsidios y transferencias, hasta equipamiento especializado aparecen registrados con asignaciones simbólicas, principalmente de 1 peso, una práctica común en presupuestos públicos para conservar la facultad legal de ejercer esos conceptos mediante adecuaciones posteriores.

Esta regularidad se repite en prácticamente todos los capítulos del gasto, incluidos servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y bienes muebles, lo que sugiere un diseño presupuestal flexible, aunque con una planeación inicial concentrada en rubros específicos como nómina, obra pública y operación administrativa.

Otro dato que sobresale del documento es la escasa presencia de ingresos propios en la estructura financiera del municipio. Del total del presupuesto, más de 593 millones de pesos provienen de recursos federales, tanto etiquetados como de libre disposición, mientras que no se reportan ingresos propios municipales, lo que evidencia una alta dependencia de transferencias externas para sostener el gasto público en 2026.

Incluso en rubros sensibles, como pensiones y jubilaciones, el presupuesto asigna montos meramente testimoniales —apenas 3 pesos en total—, lo que apunta a que estos compromisos no representan, por ahora, una carga financiera relevante para el municipio, o bien, que serán cubiertos mediante otros mecanismos presupuestales.

El documento señala que el presupuesto es equilibrado y se apega a la normativa en materia de disciplina financiera; sin embargo, el uso sistemático de partidas simbólicas y la fuerte dependencia de recursos federales delinean un patrón estructural que marcará la operación financiera de Villa de Pozos durante el ejercicio fiscal 2026, especialmente en un contexto de consolidación institucional del nuevo municipio.