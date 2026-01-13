logo pulso
Mantienen atención en alertas del gusano barrenador

Desarrollo Rural en el municipio de Soledad, mantiene coordinación estrecha con productores

Por Leonel Mora

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
En coordinación con productores, autoridades estatales y federales, el Ayuntamiento de Soledad, a través de su Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, se mantiene atento a las alertas sobre enfermedades que puedan afectar al ganado en este municipio incluyendo las referentes al gusano barrenador.

Con dos casos confirmados de esta enfermedad en municipios de la Huasteca potosina, el llamado a los ganaderos soledenses es a informarse y actuar con responsabilidad, aplicando las medidas preventivas recomendadas por autoridades estatales y de la Federación.

Octaviano Velázquez Castro, titular de la citada área municipal, precisó que también se combaten enfermedades como la brucelosis en todo el ganado del municipio, con la asignación de 500 vacunas gratuitas para becerras de entre tres y 12 meses. Esta campaña ya recorrió localidades como Los Gómez, Fracción Rivera, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, Tinaja, Rancho Nuevo y El Zapote y continúa abierta para atender rezagos.

El gusano barrenador, plaga que afecta al ganado al invadir heridas abiertas, puede provocar pérdidas económicas significativas si no se controla a tiempo, como ya ha sucedido en estados del sureste en los que los casos ya han superado el millar de cabezas de ganado que deben tratadas o, como último recurso, ser sacrificadas.

Las recomendaciones básicas incluyen la revisión constante de los animales; la atención inmediata de cualquier herida con limpieza y desinfección; el uso de cicatrizantes, así como evitar prácticas que generen lesiones innecesarias como el descorne o el marcado. También se pide extremar precauciones con la entrada de ganado proveniente de entidades del sureste, donde la incidencia de la enfermedad es mayor.

