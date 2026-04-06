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Mantienen vigilancia de escuelas

Por Leonel Mora

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Mantienen vigilancia de escuelas

Pasadas las festividades de la Semana Santa, la Guardia Civil de Villa de Pozos informó que la vigilancia de los centros escolares no se ha descuidado en este periodo vacacional y que se espera finalizar la temporada con saldo blanco en cuanto a robos y vandalismo en los planteles.

La corporación informó que durante la primera semana de vacaciones no se registraron incidentes, pero que, de cualquier forma, se mantienen los recorridos de vigilancia en diversas colonias, fraccionamientos y localidades rurales donde hay escuelas.

La Guardia Civil realiza patrullajes y recorridos en torno a los planteles educativos de todo el municipio y se verifican constantemente los accesos a fin de disuadir la comisión de delitos que afecten los espacios educativos.

Como parte de la estrategia, se mantiene contacto con directivos y madres y padres de familia de las escuelas, sobre todo de las de educación básica, para atender cualquier situación sospechosa.

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El objetivo es que, al final del periodo vacacional, la comunidad escolar pueda regresar a clases y que las instalaciones se encuentren intactas, en perfectas condiciones de operatividad.

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