Marcha de Reséndiz Lara llega a la CDMX

Después de 17 días de recorrido, la marcha por la "paz, unión, legalidad y dignidad" en contra de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Francisca Reséndiz Lara, exaspirante morenista a la candidatura a la gubernatura del Estado, arribó este sábado a la Ciudad de México.

La protesta de la exlideresa del SITTGE, inició por la elección de Mónica Liliana Rangel Martínez como candidata en San Luis Potosí, la cual consideró como una imposición ilegítima de Mario Delgado Carrillo, dirigente Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Mediante redes sociales, recalcó que Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, deben entender que en San Luis Potosí se requiere de un proceso limpio y "no el circo que hicieron al imponer no solo a una candidata ilegítima, también a un chapulín que lo único que han hecho es empezar a hacer reparticiones de diputaciones".

Reséndiz Lara recordó que los principios y valores de Morena son no robar, no mentir, y no traicionar, por lo cual, Delgado Carrillo y Hernández Mora son los primeros que deberían de honrar tales formalidades y no imponer a candidatos a modo.