Mario García, nuevo secretario de Cultura (video)

Mario García Valdez, ex alcalde capitalino por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el nuevo titular de la Secretaría de Cultura (Secult) de Gobierno del Estado.

En entrevista, José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, dijo que se optó por el también ex rector de la UASLP y exdirector del Conalep, porque se evaluaron diversas consideraciones concluyendo que tiene el "perfil adecuado".

El funcionario estatal alegó que García Valdez "relativamente" ha estado alejado del Revolucionario Institucional, por lo cual, la gestión gallardista busca hombres y mujeres preparados que "quieran a San Luis".

Cuestionado sobre si no el ex edil priista no es parte de la "herencia maldita", refirió que "al final del día hay mucha herencia maldita, pero cuando hace un alto y reflexionan sobre lo que hicieron y lo que está mal, y quieren recomponer las cosas, hay que tener una segunda oportunidad".

Defendió que, si existe algún señalamiento en contra de García Valdez por alguna investigación, no significa que sea responsable o culpable; además que no existe ninguna inhabilitación vigente para laborar en la función pública.

Admitió que se buscaba nombrar a una mujer en el cargo de la Secult, sin embargo, "al final del día al hacerse una evaluación de perfiles, resultó que el licenciado Mario García es quien debería estar cubriendo este encargo".

Posterior al anuncio, García Valdez rindió protesta como nuevo funcionario de la administración estatal de José Ricardo Gallardo Cardona.