Más 44 mil personas reciben una pensión por discapacidad

El padrón de la pensión para personas con discapacidad en San Luis Potosí alcanzó ya las 44 mil 488 personas beneficiarias, una cifra que consolida el crecimiento del programa y que podría incrementarse en los próximos días con el proceso de incorporación actualmente en marcha.

La Secretaría del Bienestar en la entidad informó que esta cobertura representa uno de los avances más significativos en materia de apoyo social, especialmente al tratarse de un esquema que, en el caso potosino, tiene carácter universal para personas de 0 a 64 años, derivado del convenio entre el Gobierno de México y la administración estatal.

De acuerdo con el delegado Guillermo Morales, el registro abierto del 23 al 29 de marzo permitirá integrar a nuevos derechohabientes, principalmente a quienes adquirieron una discapacidad recientemente o no habían podido inscribirse por falta de documentación, lo que podría elevar aún más el número total de beneficiarios.

Uno de los principales retos, subrayó, es ampliar el alcance del programa hacia comunidades indígenas y zonas rurales, donde persisten rezagos importantes. En estos lugares, muchas personas con discapacidad no cuentan con diagnóstico médico o certificado oficial, lo que ha impedido su acceso al apoyo económico.

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Ante este panorama, la dependencia reiteró el llamado a la población para aprovechar esta ventana de registro, ya que no habrá nuevas incorporaciones durante el resto del año, por lo que este periodo representa una oportunidad clave para seguir ampliando la cobertura y reducir la brecha de atención en sectores históricamente marginados.