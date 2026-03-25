Más de 150 productores recibieron semilla de maíz

La Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario de Soledad entregó semilla de maíz elotero a más de 150 productores del Ejido El Zapote, informó el director del área, Octaviano Velázquez Castro.

El funcionario detalló que la distribución se realizó de manera directa en la comunidad con el objetivo de que los agricultores cuenten con el insumo durante el actual ciclo de siembra.

Indicó que estas entregas forman parte de un programa dirigido a ejidos del municipio, con el que se busca apoyar la producción agrícola. Añadió que también se mantiene seguimiento a los ciclos agrícolas para atender necesidades relacionadas con riego y temporal.

Asimismo, informó que las personas interesadas pueden acudir a la dependencia para solicitar apoyos o integrarse en los padrones de beneficiarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Productores del Ejido El Zapote señalaron que la entrega de semilla representa un apoyo en sus costos de producción para la temporada actual.

Los productores de distintos ejidos esperan que las lluvias se registren antes de que la sequía impacte sus siembras, siendo la alfalfa el forraje que se siembra durante todo el año, además de la avena el sorgo y otras semillas que se cultivan para su ganado.