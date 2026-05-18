Más de 2 mil atletas corren la Carrera por la Familia del DIF

En un ambiente de alegría, convivencia y unión, el Sistema Municipal DIF celebró con gran éxito la quinta edición de la Carrera Atlética por la Familia, donde más de dos mil personas participaron en esta tradición para celebrar el día de la familia, en un evento con banderazo de salida encabezado por el Alcalde Enrique Galindo y la Maestra Estela Arriaga, con salida y meta en la Plaza de Fundadores.

Esta actividad deportiva y familiar reunió a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas en silla de ruedas y hasta mascotas.

Desde temprana hora, las familias potosinas se dieron cita en Plaza de Fundadores donde sería la salida y meta de llegada, además de disfrutar de música, activaciones y una gran rifa de más de 300 regalos, en una jornada que reafirmó el compromiso del Gobierno de la Capital y del DIF Municipal con la promoción de la convivencia sana, la inclusión y el fortalecimiento de los valores familiares.

En este sentido, la titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez dijo que cada año la población se ha sumado con entusiasmo a esta justa que contribuye a mejorar áreas del DIF por lo que agradeció que en esta ocasión "gracias a la respuesta que dieron a la convocatoria, lo destinado que se recaudó será para la ampliación de la UBR Maravillas, espacio que brinda terapia a personas con y sin discapacidad.

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Por su parte, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que esta carrera se ha consolidado como una tradición que busca fortalecer la armonía, la comunicación y el respeto dentro de los hogares, ya que aseguró que desde las familias se puede recomponer el tejido social y construir un mejor San Luis Capital. La quinta Carrera Atlética por la Familia se convirtió así en una muestra del "San Luis Amable", donde la inclusión, la solidaridad y la convivencia familiar fueron protagonistas de una mañana llena de entusiasmo y esperanza.