Más de 48 potosinos han fallecido en el extranjero por Covid

Más de 48 potosinos han perdido la vida en el extranjero, principalmente en Estados Unidos a causa de la pandemia de Covid-19, informó este jueves el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Detalló que "no hay una semana que no llegue una o dos urnas" de paisanos fallecidos por el virus y recordó que para evitar contagios, solo se permite el traslado de cenizas, no de cuerpos para inhumación.

Dijo que una vez que se reciben las cenizas, éstas son entregadas a los familiares en una pequeña ceremonia, aunque mencionó que si los deudos deciden viajar a la Ciudad de México para que allá se realice la entrega, se les apoya con el traslado.