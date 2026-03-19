Mauricio Mahbub, preside la Canaco
En presencia de todos los expresidentes, el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo local (Canaco-Servytur) eligió como su presidente a Mauricio Mahbub Tamez, para el periodo 2026-2028.
La elección que le dio la votación por mayoría, se dio luego de que de manera estatutaria, concluyó la segunda gestión de trabajo de Fernando Díaz de León Hernández.
Mauricio Mahbub desempeña el cargo de consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), de manera paralela con el presidente saliente Fernando Díaz de León Hernández.
Presidente y expresidente fueron electos como miembros consejeros nacionales al iniciar el primer periodo del Consejo, ya con Octavio de la Torre de Stéffano como presidente de la Concanaco.
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