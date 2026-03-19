logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mauricio Mahbub, preside la Canaco

Por Martín Rodríguez

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Mauricio Mahbub, preside la Canaco

En presencia de todos los expresidentes, el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo local (Canaco-Servytur) eligió como su presidente a Mauricio Mahbub Tamez, para el periodo 2026-2028. 

La elección que le dio la votación por mayoría, se dio luego de que de manera estatutaria, concluyó la segunda gestión de trabajo de Fernando Díaz de León Hernández. 

Mauricio Mahbub desempeña el cargo de consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), de manera paralela con el presidente saliente Fernando Díaz de León Hernández. 

Presidente y expresidente fueron electos como miembros consejeros nacionales al iniciar el primer periodo del Consejo, ya con Octavio de la Torre de Stéffano como presidente de la Concanaco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gallardo encabeza reunión por temporada de incendios en SLP
    Gallardo encabeza reunión por temporada de incendios en SLP

    Gallardo encabeza reunión por temporada de incendios en SLP

    SLP

    Redacción

    En el encuentro participó la coordinadora nacional de Protección Civil

    PRI nombra "Defensores de México" en SLP rumbo a 2027
    PRI nombra "Defensores de México" en SLP rumbo a 2027

    PRI nombra "Defensores de México" en SLP rumbo a 2027

    SLP

    Redacción

    Galindo, Rocha y Azuara lideran

    Cómputos inmediatos, una carga física adicional para Ceepac: Blanco
    Cómputos inmediatos, una carga física adicional para Ceepac: Blanco

    Cómputos inmediatos, una "carga física adicional" para Ceepac: Blanco

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La consejera electoral señaló que se tendría que modificar su forma de trabajo al cierre de casillas

    Díaz Salinas pidió tres días para festejar; CGE ya lo investiga (video)
    Díaz Salinas pidió tres días para festejar; CGE ya lo investiga (video)

    Díaz Salinas pidió tres días para festejar; CGE ya lo investiga (video)

    SLP

    Rubén Pacheco

    El titular de Sedarh enfrenta una indagatoria por el supuesto uso de empleados para un evento particular