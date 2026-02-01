MC califica de "falsa unidad" la alianza oficialista nacional

El diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, se desmarcó de la alianza anunciada a nivel nacional entre Morena, el PVEM y el PT rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó además, cualquier intento por construir un frente opositor, al afirmar que esa unión es una "falsa muestra de unidad" y un "grito desesperado" que no se sostiene en la práctica política.

Señaló que la aparente cohesión entre esos partidos no se ha reflejado ni siquiera en temas clave como la reforma electoral impulsada desde la Presidencia de la República, donde dijo han quedado exhibidas sus diferencias. Añadió que esa falta de acuerdos también se observa en San Luis Potosí, particularmente en la atención de asuntos prioritarios como salud, seguridad y materia electoral.

"En San Luis Potosí, pues sin duda hemos visto muestras claras de las diferencias que hay entre estos partidos políticos. Entonces, pues que no engañen a la ciudadanía, que no nos enganchemos con esas falsas muestras de unidad, cuando la realidad, en el ejercicio práctico de la política es donde se debiera mostrar unidad", expuso.

En ese contexto, descartó que Movimiento Ciudadano esté buscando alianzas y sostuvo que el partido trabaja en la construcción de una alternativa de gobierno basada en propuestas e iniciativas surgidas de la participación ciudadana.

Indicó que, por el momento, MC se enfoca en competir solo para demostrar su capacidad de propuesta, mediante una afiliación ciudadana sin condicionamientos, sin el uso de programas sociales, amenazas laborales o promesas a cambio. Antes de hablar de candidaturas, dijo, el objetivo es consolidar un proyecto que responda a lo que la ciudadanía quiere para mejorar San Luis Potosí.