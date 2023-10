MCCI se solidariza contra ciberacoso

La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) condenó los ataques que denunciaron diversos medios de comunicación de San Luis Potosí, entre ellos Pulso, a través de un desplegado que apareció este jueves donde exigen al Gobierno del Estado y la Fiscalía General, garantizar la libertad de expresión en la entidad.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, MCCI expresó su solidaridad con las organizaciones y medios de comunicación víctimas de este ataque y condenamos cualquier agresión a la libertad de expresión.

Además, abrió un hilo en el que analizaba el desplegado publicado el jueves en Pulso, Astrolabio Diario Digital, Emsa Valles, El Mañana de Valles y Omar Niño Noticias, además de la organización civil Ciudadanos Observando, por la repentina desaparición de sus respectivos perfiles en la red social Facebook, hecho considerado como un ataque a la libertad de expresión.

También indicó que esta serie de ataques ocurren en un contexto hostil contra la prensa. Algunas de esas expresiones han surgido del propio gobernador de San Luis potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

MCCI recordó el episodio en el que el gobernador se molestó por la cobertura dada a la muerte de un trabajador de la construcción de la Arena Potosí.

“Mejor que sigan chingando, si no, de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”, fue el comentario completo que citó la organización en su hilo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil que se auto identifica como “comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”.