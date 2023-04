Médico discrimina a madre y a su hijo

Una paciente del Hospital Básico Comunitario de Salinas denunció que ella y su hijo sufrieron discriminación del médico que los atendió, quien se burló de sus nombres y dijo que no eran acordes a su origen.

La mujer, quien se identificó, pero solicitó resguardar su identidad, relató que el 4 de abril acudió al área de control del niño sano del nosocomio, para revisar a su hijo de un mes de nacido y al ingresar con el médico éste comenzó con las preguntas de rutina, entre ellas, por qué se llamaba así.

Refirió que después de varios minutos el doctor de nombre César le comentó que al escuchar un nombre como el suyo se imaginaba a una mujer alta, de tez blanca y cabello castaño “‘eres lo contrario’, así me dijo”.

Al continuar la consulta, dijo la quejosa, le preguntó el nombre del bebé y ella se lo dijo, obteniendo del médico una nueva desaprobación.

“A quién se le ocurrió ponerle ese nombre, me dice, por lo general los niños con ese nombre son rubios, de ojos claros y de piel blanca”, relató la mujer que le dijo el doctor.

La madre aseveró que incluso el médico le reprochó que los padres no “entienden” que deben nombrar a sus hijos, “de acuerdo con su origen”.

“‘Las personas que no saben elegir los nombres para sus hijos, es porque no tienen la suficiente madurez en su cabeza, para elegir el nombre. Entonces si no saben elegir el nombre, mucho menos vas a saber cuidar a niño’”, le dijo.

La madre de familia agregó que el próximo lunes presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a fin de que se investigue el actuar del servidor público y se solicite información a los Servicios de Salud del Estado.