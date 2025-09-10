Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

Las recientes noticias de decomiso de anfetaminas y detención de integrantes de una organización criminal en San Luis Potosí, significa que, en la entidad se combate la delincuencia dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Consideró que tales golpes a la delincuencia, se traducen en que el territorio potosino sea uno de los estados "más seguro" del país.

"Significa que, en San Luis Potosí los delitos de alto impacto como los homicidios están bajando. También esa información ayer la dio la propia federación", comentó.

El funcionario estatal declaró que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene colaboración con las corporaciones federales, a fin de garantizar que la seguridad pública y la atención de delitos de alto impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es una institución confiable que da resultados confiables, porque está muy fortalecida. Ha sido aumentado su estado de fuerza con mil cadetes que han egresado de la academia y están en formación otros casi 300 cadetes más", concluyó.