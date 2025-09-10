logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

Consideró que tales golpes a la delincuencia, se traducen en que el territorio potosino es uno de los estados "más seguros"

Por Rubén Pacheco

Septiembre 10, 2025 12:36 p.m.
A
Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

Las recientes noticias de decomiso de anfetaminas y detención de integrantes de una organización criminal en San Luis Potosí, significa que, en la entidad se combate la delincuencia dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Consideró que tales golpes a la delincuencia, se traducen en que el territorio potosino sea uno de los estados "más seguro" del país.

"Significa que, en San Luis Potosí los delitos de alto impacto como los homicidios están bajando. También esa información ayer la dio la propia federación", comentó.

El funcionario estatal declaró que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene colaboración con las corporaciones federales, a fin de garantizar que la seguridad pública y la atención de delitos de alto impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es una institución confiable que da resultados confiables, porque está muy fortalecida. Ha sido aumentado su estado de fuerza con mil cadetes que han egresado de la academia y están en formación otros casi 300 cadetes más", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias
Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias

Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias

SLP

Rolando Morales

El alcalde asegura que la ciudad se normaliza en cuestión de horas

Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez
Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

SLP

Rubén Pacheco

Consideró que tales golpes a la delincuencia, se traducen en que el territorio potosino es uno de los estados "más seguros"

Para 2026 Beca Universal "Rita Cetina" para estudiantes de primaria
Para 2026 Beca Universal "Rita Cetina" para estudiantes de primaria

Para 2026 Beca Universal "Rita Cetina" para estudiantes de primaria

SLP

El Universal

La presidenta confirmó que en 2026 arrancará la Beca en nivel primaria.

Voz y Dignidad promueve amparo por omisiones de Congreso
Voz y Dignidad promueve amparo por omisiones de Congreso

Voz y Dignidad promueve amparo por omisiones de Congreso

SLP

Pulso Online

Incumplen con el mandato constitucional de armonizar la ley estatal en materia de desaparición de personas