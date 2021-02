Mejora abasto de gas a la Zona Industrial

A partir de este lunes o martes, y como se había previsto con la mejora del clima en Texas, se puede tener regularizado o con una tendencia positiva el abasto de gas natural, tanto para la generación de energía eléctrica como para los procesos industriales, dijo Ricardo Pérez, de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Lo anterior, dijo Pérez, luego de liberarse la restricción de la exportación a México y a otros Estados de la Unión Americana, lo cual es una buena noticia.

Mencionó que ya ha tenido algunos avisos, donde de acuerdo al consumo de gas, hay un incremento en el porcentaje de utilización, que ya se liberó a un 60 por ciento, algunas empresas sí dependen mucho de este combustible y deben de tener el 100 por ciento para poder trabajar.

"Pero hay empresas que pueden adaptar algún proceso como le han hecho otras empresas que optaron por sacar equipos antiguos que tenían por ahí almacenados y funcionaban a base de diésel, cada quien hace lo que se puede" comentó el presidente de UUZI.

Recalcó que la buena noticia en estos momentos es que como se había previsto está mejorando el clima.

También se hicieron las adecuaciones legales para facilitar el envío de gas natural.

"Vamos con un pronóstico, no que este lunes estemos todos funcionando eso lo veo muy complicado, pero creo que para el martes ya podemos hablar de una fecha de restablecimiento con mayor certidumbre, esperando que no haya ningún otro incidente, no lo tenemos en la mira", explicó el industrial.