Mejora el alumbrado en colonias de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos asegura que sí se está invirtiendo en mejorar el alumbrado público en varios sectores del municipio, entre ellos, Rancho Viejo II, Ciudad 2000 y el ejido La Libertad. Próximamente, otros sectores serán visitados por la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal.

Como principal objetivo de estas acciones, se busca mejorar la visibilidad en calles y avenidas que por años estuvieron abandonadas por los sucesivos gobiernos municipales de la capital y, de esta forma, generar mayores niveles de seguridad pública.

José Antonio Rodríguez Rangel, titular de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, informó que una vez que se concluyan los trabajos en los tres sectores ya mencionados, las brigadas de trabajadores avanzarán a otros sectores del municipio, para dar seguimiento a los reportes ciudadanos y al programa municipal de rehabilitación del alumbrado público.

El funcionario afirmó que el programa de alumbrado forma parte de una estrategia integral orientada a garantizar servicios públicos de calidad, mediante la atención puntual a las necesidades de alumbrado de la población.

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