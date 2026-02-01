Mejorarán estanque de peces de la Alameda

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que se llevará a cabo la rehabilitación integral del lago de los peces en la Alameda Juan Sarabia, como parte de un proyecto más amplio para mejorar las condiciones de este espacio público, que también contempla acciones en el lago de los patos y en la Alameda en general.

El funcionario explicó que, al igual que en el lago de los patos, en el área de los peces se realizará el cambio total del mosaico, tanto en la parte interna como externa, debido a que el material actual no cuenta con valor histórico. Detalló que uno de los principales problemas detectados es la falta de educación ambiental, ya que algunas personas alimentan a los peces con frituras, lo que contamina el agua y provoca la generación de lama.

Ante esta situación, Azuara señaló que se instalará un filtro de gran capacidad para mantener el agua limpia. Durante el proceso de rehabilitación, los peces serán trasladados temporalmente al Parque de Morales, donde permanecerán por algunos meses para su recirculación y cuidado, estimando que este movimiento se realice a mediados de febrero.

En cuanto al lago de los patos, informó que ya se trabaja en el cambio de mosaico y en la rehabilitación de las fuentes, aclarando que no se reactivarán todas debido al consumo de agua. De las 12 fuentes existentes, únicamente cinco serán puestas en funcionamiento.

