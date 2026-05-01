Menores celebran "su día" trabajando

Mientras en escuelas, parques y centros comerciales se llevaban a cabo festejos por el Día del Niño, en diversos cruceros de la zona metropolitana de San Luis Potosí la realidad fue distinta para muchos menores, quienes pasaron la jornada como cualquier otro día, trabajando entre el tráfico, ofreciendo mercancía o limpiando parabrisas.

Para algunos niños, esta fecha asociada con la celebración y la convivencia no representa un momento de alegría, sino una oportunidad más para contribuir a la economía familiar. En algunos casos, permanecen junto a sus padres mientras éstos laboran en la vía pública; en otros, realizan actividades por cuenta propia.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se constató la presencia de menores, con edades aproximadas entre los 8 y 12 años, en distintos puntos de la ciudad. Algunos portaban franelas para limpiar parabrisas, mientras que otros se acercaban a los conductores detenidos en los semáforos solicitando una moneda.

Entre las zonas donde se observó esta situación se encuentran los cruces de avenida de Los Pinos y carretera a Rioverde, avenida José de Gálvez y carretera a Rioverde, así como la intersección de la carretera a Matehuala con avenida San Pedro.

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Más allá del riesgo que implica desplazarse entre vehículos en circulación, los menores también enfrentan condiciones climáticas adversas, como las altas temperaturas.

En muchos de ellos se refleja un semblante serio ante una realidad que contrasta con la de otros niños de su edad, a quienes ven transitar hacia o desde la escuela, algunos con dulces o juguetes en mano.