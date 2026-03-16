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Menores infractores cumplen sanción en su vivienda

Sólo 13 de ellos están internados: Dirección Gral. de Ejecución

Por Rubén Pacheco

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Menores infractores cumplen sanción en su vivienda

La mayoría de los adolescentes detenidos por cometer delitos de diferente índole, no se les impone internamiento institucional, sino domiciliario, de acuerdo con información de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores.

Además del internamiento en su propio domicilio, los infantes también son sujetos a otras medidas como recibir capacitación en determinada área, supervisión y realizar trabajo comunitario, añadió la instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Precisó que, en la actualidad alrededor de 13 personas menores de edad se encuentran internadas en el complejo localizado en la avenida Fray Diego de la Magdalena, al norte de la capital potosina.

Explicó que las medidas cautelares son impuestas por el juzgado especializado, cuyo órgano jurisdiccional valora el contexto del imputado, el riesgo para la víctima y otras consideraciones, bajo una perspectiva de interés superior de la niñez y con el objetivo de evitar la reincidencia.

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"La Fiscalía tiene mesas especializadas para la atención a menores que se ven involucrados con actos o acciones con apariencia de delito, y en el término de cuántas personas en la Coordinación para atención a este tipo de situaciones", concluyó.

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